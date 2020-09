Het leven van de ‘Tilburgse Anne Frank’ op de planken in LOFT: ‘Liefde blijft, maar ook wreedheid’

Sinds Van Eijkeren stopte met het regisseren van reguliere gezelschappen en zich toe ging leggen op eigen, zelfgeschreven producties, bouwde hij inderdaad aan een oeuvre van stukken over actuele, maatschappelijk urgente thema's (dementie, autisme) of historische mijlpalen (honderd jaar na het begin èn het einde van de Eerste Wereldoorlog).

Zijn nieuwste productie Helga Deen past in die lijn. De aanleiding is wederom een mijlpaal (vijfenzeventig jaar na het einde van WO II), maar het is ook een min of meer Tilburgs thema. Het stuk is immers gebaseerd op brieven en dagboekaantekeningenen van de Joodse, in Tilburg wonende Helga Deen, die de oorlog niet overleefde. Vanwege deze levensloop en dat dagboek wordt Helga Deen ook wel 'de Tilburgse Anne Frank genoemd', maar Van Eijkeren nuanceert dat: ,,Anne Frank was veertien, Helga achttien, dat is een heel ander gegeven. Het stuk draait om twee stellen: Helga Deen (Sabine Maes) en haar geliefde de kunstenaar Kees van den Berg (Joris Donders), plus het stel Hanneke Gerritsen (Eva Emmen) en Willy Deen (William van Dijk). Dat zijn heel volwassen mensen geweest, die samen veel musiceerden, discussieerden over literatuur en lange natuurwandelingen maakten door de bossen van Oisterwijk."

Lichter

,,Het is natuurlijk een beladen onderwerp, ik heb het waar het kon lichter gemaakt, ook door afstand te creëren door het vertellend element. Als je even uit het verhaal stapt door bijvoorbeeld een monoloogje tot het publiek, zitten ze even wat minder in het verhaal. Ik maak ook niet echt toneelstukken, toneel wordt vaak langs de conventionele meetlat gelegd. Mijn stukken zitten meer tegen een documentaire aan, het is meer een verslag. En er zit ook een muziektheaterelement in: Eva Emmen (van huis uit operazangeres) zingt bijvoorbeeld nummers van Schubert en Schumann."

Behalve urgentie was er ook een persoonlijke drijfveer voor Van Eijkeren om dit stuk te maken: ,,Ik ben geboren in 1945 en opgegroeid in de Theresiaparochie. De fraters daar vertelden zoveel over de oorlog, het land zat toen nog 'vol' met de oorlog. Nadien heb ik er ook veel geschiedenisboeken over gelezen. Ik was in mijn werkzame leven docent Nederlands, maar heb altijd veel interesse voor geschiedenis gehad, met name WO I en II. Je ziet dat de oorlog nog steeds leeft. Veel mensen bezoeken bijvoorbeeld nog steeds de stranden van Normandië. De Tweede Wereldoorlog heeft dan ook de wereld op zijn kop gezet. Allerlei gedragingen zijn extreem geweest. Liefde blijft, maar ook wreedheid, dat komt tot uiting in explosieve situaties, zo ook in een oorlog."

Helga Deen is te zien in LOFT-theater, Tilburg op 25 september om 20.30 uur, 26 september 14.30 en 20.30 uur, 27 september 14.30 uur, 2 en 3 oktober om 20.30 uur en 4 oktober om 14.30 uur.

