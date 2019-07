‘Het loopt de spuigaten uit’, gemeente gaat eind maken aan fout gestalde bezorgscooters en fietsen

Op sommige plekken blijft er nog maar een dun reepje trottoir over, dat speelt bijvoorbeeld mensen in een rolstoel parten. In 2016 werd er al een stallingsverbodzone in de binnenstad ingesteld, in 2017 werd die uitgebreid. Tot nu toe werd die zone niet strikt gehandhaafd, maar daar komt per 1 oktober verandering in.



,,Ze kunnen worden gestald in de fietsensenstallingen, blauwe vakken en scootervakken”, aldus de woordvoerder. Of dat gaat lukken? Sommige ondernemers hebben een flinke vloot. ,,Dat is aan de ondernemers. We doen een beroep op hun creativiteit.”