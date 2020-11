Het mag best een beetje gek in nieuwe woonwijk Smariuskade

Een begrotings­de­bat in Hilvaren­beek voor de bühne: vier partijen hebben al een akkoord

12 november HILVARENBEEK - De VVD, Gemeenschapslijst, CDA en LEV hebben samen een akkoord gesloten en de begroting sluitend gemaakt. Daarmee is het debat dat vanavond nog gevoerd moet worden eigenlijk voor de bühne. ,,We hadden liever gehad dat we raadsbreed een akkoord konden sluiten", vindt Cees van Hoof van de Gemeenschapslijst. Gon Boers (HOI Werkt) vindt dat ze geen kans heeft gekregen om aan te haken. ,,Het was al niet meer bespreekbaar.”