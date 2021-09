Het mondkapje mag af en daar zijn de leerlingen van De Rooi Pannen blij mee

TILBURG - Vanaf vandaag is de mondkapjesplicht in het onderwijs verleden tijd. VMBO-leerlingen van De Rooi Pannen namen vrijdag op ludieke wijze afscheid van de voorzorgsmaatregel. Dat het mondkapje nu niet meer hoeft, dat stemt de leerlingen voorlopig tevreden.

Het is moeilijk kiezen, voor VMBO-leerlingen Laila Lamtalssi (13) en Tobias van der Meijs (13). Want wat zou nou een activiteit zijn die ze samen met hun klasgenoten van VK2H willen doen. Aan een lijn in de entree van het schoolgebouw hangen al de nodige suggesties van andere klassen op oude mondkapjes geschreven. Van karten tot kamperen en naar de bioscoop, een wedstrijd van Willem II of lasergamen.

Een inzender heeft zelfs al voorwerk verricht en schrijft bij de suggestie van een bezoek aan de familiewok dat de entree daar 26 euro per persoon inclusief drinken bedraagt. Uiteindelijk kiest Laila voor Europa-Park, het grootste pretpark van Duitsland en gaat Tobias, na ook ziplinen overwogen te hebben, voor een uitje richting Walibi. En dan is het duimen geblazen, want slechts vier van de suggesties voor een klassenuitje worden ook daadwerkelijk beloond met uitvoering.

Volgehouden

Toch zijn de scholieren al lang blij dat ze in de gangen van de school af zijn van de verplichting om een mondkapje te dragen. ,,Al liep ik soms ook wel zonder mondkapje naar binnen”, geeft Tobias toe. ,,Ik ben blij dat het niet meer hoeft, want als je het mondkapje vergeten was moest je bij de Plus voor vijftig cent een nieuwe gaan kopen”, zegt Laila.

,,Ik vind het knap hoe de leerlingen zich grotendeels toch aan de regel gehouden hebben, al was het soms wel een strijd”, zegt directeur Bart Brenders. ,,Toch hebben ze het goed volgehouden, vandaar dat we op een leuke manier afscheid van het mondkapje wilden nemen. En vergeet niet: dit is ook het moment dat klassen weer uitjes kunnen gaan maken, dat hebben ze lang niet kunnen doen.”

Vrijdag voor de herfstvakantie brengen alle leerjaren sowieso een bezoek aan een attractiepark. De vier klassen waarvan het geopperde idee wordt uitgekozen, mogen zich verheugen op een extra uitje.