‘Het mooiste vak dat er is’, roepen juffen en meesters hard in Tilburg

Tilburgse horecaty­coon Hans H. twee jaar vast na vondst drugs

16:34 BREDA/TILBURG - De voormalige Tilburgse horecaondernemer Hans H. moet twee jaar de gevangenis in. Vorig jaar zijn in zijn huis 800 gram speed en 2835 xtc-pillen gevonden. Bovendien had hij in november 2017 3200 liter aan chemicaliën voor drugs in zijn garage staan, oordeelde de rechtbank in Breda donderdag.