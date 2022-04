Het ontstaan van een vermoeden van een begin van een boek

‘De mogelijkhe­den in de techniek zijn eindeloos, zeker ook voor vrouwen’

TILBURG - Vrouwen in technische beroepen zijn zo schaars als pinguïns in de Sahara. Oké, dat is wat overdreven, maar het is een mannenbolwerk. Om jonge meiden te interesseren voor de mogelijkheden en verscheidenheid in technische banen is er Girlsday, waar vrouwelijke ‘rolmodellen’ op donderdag 7 april in Ontdekstation013 in de Spoorzone workshops geven over hun werk aan zo’n 350 meiden van 12 tot 15 jaar die op de middelbare school zitten. We laten drie van hen aan het woord.

