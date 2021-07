Het poffertje kan ook met warme kersen en zélfs met grandmarnier

Spandoeken moeten wijken voor reclamebor­den bij Willem II; fans zijn boos

16:09 Wat verdient voorrang bij Willem II: traditie of commercie? Spandoeken of reclameborden? Maandagmiddag gaat algemeen directeur Martin van Geel daarover in gesprek met vertegenwoordigers van het supporterscollectief van de club. Want er heerst onvrede.