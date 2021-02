Het politieke experiment 'raadsbreed’ in Hilvarenbeek lijkt echt wel mislukt

Op papier ziet het er mooi uit. Een gemeenteraad is niet verdeeld in coalitie en oppositie, maar spreekt af om op inhoud en qua proces met alle partijen samen één richting te kiezen. In Hilvarenbeek is het raadsbrede akkoord niet gedetailleerd uitgewerkt, het zou moeten gaan om het zoeken naar de overeenkomsten. En hoe mooi klinkt dat wel niet, dat vier van de vijf fracties - eenmansfractie LEV is nooit ingestapt - samen staan voor een bestuurbaar Hilvarenbeek.