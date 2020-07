Het probleem van Brabant? Str k g n m ns n g lez

Maar dan. Een paar honderd meter verderop. Net naast de Kattenrug. Ook een zebrapad. Ook verfletst. Niet zo gek, na bijna 11 jaar. Het gedicht van Nick J. Swarth en Sander Neijnens is zo goed als onle sb r geworden. Je zou denken: bijhouden die boel. Likje v rse v rf, klaar. Ma r zo makkelijk is dat kennelijk n et. Vaak is er aandacht voor gevra gd, even zo v ak was er bijval alom, maar even zo even zo vaak geb rde er ni s.