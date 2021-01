Het regent boze reacties na stopgezet contract jongerenwerk Goirle

Déjà vu

Voor Barend van de Louw is het een déjà vu. ,,Ik herken de druk die de gemeente legt op vrijwilligers”, zegt hij. ,,Een gemeente mag en moet zakelijk zijn, maar dat mag menselijkheid niet in de weg staan.” Hij was bestuurder van Jeugd- en Jongerenwerk Goirle en Riel (JJGR), de voorloper van Stichting Jong. Daarin gingen De Beuk en De Instuif in 2005 samen. Daar kwam twee jaar later een abrupt einde aan. Om half acht ’s ochtends moest het driekoppige bestuur in aanwezigheid van het college en de afdelingshoofden vanwege een financieel tekort een brief ondertekenen waarin JJGR afstand deed van alle bezittingen. Alles ging over naar Stichting Jong, in het leven geroepen op nadrukkelijk verzoek van de toenmalige wethouder die jongerenwerk lokaal wilde organiseren.