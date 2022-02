Het regent verkeersboetes én discussies op het Wagnerplein: niks mis met ‘periodieke controle’ volgens Tilburg

Driemaal scheeps­recht? Spoorpark Live ‘vol goede moed’ klaar voor eerste editie

TILBURG - Het moet bijzonder worden: het eerste grote festival in het Tilburgse Spoorpark op 18 en 19 juni. Met namen als Kensington, Krezip, Danny Vera en DI-RECT. Als corona tenminste wederom geen spelbreker is, daardoor sneuvelden de vorige twee edities in de dop. ,,We hebben dit keer het volste vertrouwen”, vertelt Janiek van der Palen van de organisatie.

8 februari