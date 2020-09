Het rood-wit-blauw wappert trots boven de stad, voor Willem II

Verdachte drugssmok­ke­laar geboeid en geblind­doekt meegenomen uit Tilburgse woning

22 september TILBURG - De Koninklijke Marechaussee heeft maandagavond rond 21.20 uur een man aangehouden in een woning aan de Van Oldebarneveldstraat in Tilburg. Hij is verdachte in een onderzoek naar drugssmokkel via Schiphol.