Het schiet niet op met aftandse sporthal De Wetering

,,Het is niet meer van deze tijd”, zegt Nico Castelijn, voorzitter van de Loonse volleybalvereniging Set Up. Eens in de week trainen ze in de sporthal van de Wetering. ,,Het materiaal, de vloer, het sanitair, de kleedkamers”, somt hij op. ,,De staat van onderhoud is al jaren slecht. Er wordt heel minimaal iets gedaan. Als het flink regent hebben we last van lekkage. Als je hier rondloopt, zie je overal tekenen van verval.”