Het Spoorpark-festival dat (nog) niet mocht zijn: ,,Nu gaan we iets heel gaafs doen in Tilburg, dacht ik”

Het had zo mooi kunnen zijn. ,,Ik had serieus het idee: nu gaan we iets heel gaafs doen in Tilburg." Joop Soree, de medeorganisator van bekende festivals als Paaspop en We Are Electric, lacht. ,,En nu zitten we hier.”



Hier, dat is aan tafel bij horecazaak T-Huis in het Spoorpark. De lucht is blauw, de zon schijnt. En dat schrijnt.



Want het weer was - zul je net zien - perfect voor Spoorpark Live, het festival dat dit weekend eigenlijk plaats had moeten vinden.