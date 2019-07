Het Spoorpark is een hotspot, maar nu even niet

Er is één mevrouw die code oranje straal negeert. Pontificaal in de zon ligt ze, in zwart badpak, met de voeten naar het zuiden. Zonnebril op, dat wel. Het is te hopen dat ze niet in slaap valt. En snel tot de ontdekking komt dat er op twintig meter afstand een grote, door tentpalen gedragen luifel staat. Schaduw biedt het nieuwe Spoorpark niet al te veel, maar dit staat er toch maar.

Kwart over één in de middag, 36 graden is de tussenstand. Iedereen zoekt de koelte. Nou, bijna iedereen dus. Ben je dan in Tilburgs alom bejubelde aanwinst op de goede plek?

In deze extreme omstandigheden niet, is kennelijk het antwoord. Op drie handen zijn ze te tellen, de mensen die zich rond de waterpartijen van het Spoorpark neer hebben gevleid. En oma Henriëtte, die de wens van haar kleindochters Sarah en Sofie is gevolgd, snapt dat eigenlijk best. ,,We komen vanuit de Reeshof. Ik heb veel mensen naar het Wandelbos zien trekken, daar is het koeler."

Fonteintjes

Het drietal zit onder een parasol bij het waterplein, meteen na de oostelijke ingang. De fonteintjes maken boogjes, jong grut banjert wat door het ondiepe water. Volwassenen kijken toe van een afstand, ze hebben zich zo diep mogelijk verstopt. Sarah (7) heeft al emmertjes water uitgegoten over zichzelf en haar zusje, gezeten op de stenen, met modder gespeeld in de aanpalende speelbeek. Hoe was het water? ,,Koud", klinkt het positief. ,,Maar wel ondiep."

Sofie van vier heeft gehuild. Ze verbrandde bijna haar voetzolen toen ze op De Rits klom. Het kunstwerk 'in brons-look', en de blokken die daar bij horen zijn nu beter te mijden. ,,Of leg er eerst een handdoek op", adviseert Anita de Haas, secretaris van de stichting Spoorpark. Nog een tip van haar voor wie naar het park komt: neem een parasol mee. ,,Die mogen overal in het gras worden neergezet."

Want ja, negentig procent van het park ligt inderdaad pal in de zon. En het jonge gras kleurt dus langzaam geel. De mooiste koelteplek is na de ochtend de strook pal achter de flats van de Hart van Brabantlaan, waar ook hoge bomen staan. Laat daar nou net ook de stadscamping zitten. ,,Volgend jaar is er meer schaduw", kijkt De Haas vooruit. ,,Rond de uitkijktoren in aanbouw komen elf grotere bomen. We kijken met de landschapsarchitect ook naar andere mogelijkheden. Bij de speelbeek staan nog kleine bomen, maar die groeien snel."

Die speelbeek moet het trouwens ook niet van veel water hebben. Het laagje is dun. ,,Is ook de bedoeling. Het gaat daar meer om spelen met zand dan met water. Kinderen moeten er niet in kunnen zwemmen." In de diepere vijver van het T-Huis in aanbouw mag dat evenmin. Pootje baden vanaf de houten kant dan maar, een drietal meiden doet het.

Wie zwemwater zoekt moet dus de stad uit. Of naar Stappegoor. Of de Piushaven in plonzen. Gespot als bommetje-plek: voetpontje De Ferry.