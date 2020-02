Het Tilburgse doolhof is nooit af: ‘Canvas waarop je blijft schilderen’

,,Bezoekers proberen alles uit, aan bijna ieder object wordt getrokken”, zegt Henrik Schneider. ,,Wat ook goed te begrijpen is hoor. Doordat er nu zoveel mensen zijn geweest, zien we ook wat er beter kan. Zo hebben we een oor dat aan de muur gelijmd was weggehaald. Dat brak af omdat mensen er aan gingen hangen. Daar komt nieuwe kunst voor in de plaats.”



Met tienen zijn de kunstenaars terug. Vier uit Duitsland, zes uit Nederland. Daarmee is niet iedereen van de originele groep terug, maar genoeg mensen om een verbeterslag te maken. Van Gorp: ,,Zelfs in de meest gekke hoeken zitten tegenwoordig zachte randen. Negenennegentig procent van de bezoekers die hun hoofd hebben gestoten, deden dat in het begin.” Ondertussen is ook airco aangebracht, die was nodig omdat het in delen van het doolhof veel te warm werd. Henrik Schneider lacht: ,,Je kreeg het idee dat we eigenlijk een spa hadden gebouwd.”