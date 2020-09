Het verdomhoekje van Goirle: plan na plan sneuvelt

GOIRLE - Komt dat appartementencomplex in hartje Goirle er nu toch? Of is het een zoveelste idee uit een eindeloze rij? Veel plannen voor de hoek Tilburgseweg en Kalverstraat passeerden de revue. Net zo veel sneuvelden. Het project is inmiddels verworden tot een geldverslindende lijdensweg.

Een telraam is nodig om het aantal plannen voor de hoek Tilburgseweg en Kalverstraat in Goirle bij te houden. Het ene ambitieuze plan voor appartementen na het andere sneuvelde. Nu liggen er weer twee varianten op tafel: een gebouw met vijf etages én een gebouw met zes etages. Kiezen maar. Zonder ondergronds parkeren. Dat wel.

Het gebied in hartje Goirle, 2000 vierkante meter groot, is eigendom van woningcorporatie Leystromen (in het verleden Leyakkers). Bijna 5 miljoen euro kostte de grond. De corporatie dacht spekkoper te zijn, maar het werd een geldverslindende lijdensweg. Plannen in alle soorten en maten, maar de politiek lag dwars. Het gebied is nu al jaren een openbare tuin.

In 2005 al wilde Leystromen op de hoek in het dorp een markant gebouw met tien verdiepingen en erg veel glas bouwen. Het plan sloot aan bij de ontwikkeling van winkelcentrum De Hovel. De toren zou een blikvanger zijn.

De directie van de woning-stichting was enthousiast over het kleine broertje van Westpoint, de wethouder ook, maar de buurt had niets met zo'n kolos. De raad zette de hakken in het zand. Veel te hoog, zo luidde het oordeel. ,,,Wij zijn tegen deze stadse fratsen", aldus Jan van Groenendaal van Lijst Riel Goirle. Het plan werd ingetrokken, een lagere woontoren was voor Leyakkers geen optie. Te duur.

Adder onder het gras

In 2009 kwam een nieuw plan op tafel. Geen tien verdiepingen, maar vier. Met commerciële ruimte op de grond en 23 appartementen erboven. ,,'Manhattan aan de Leij' heeft gelukkig plaatsgemaakt voor een bij Goirle passende invulling", aldus Van Groenendaal. Op de locatie waren inmiddels woningen gesloopt, nu ging ook het laatste pand tegen de vlakte: restaurant De Avonden. Er zat een adder onder het gras. Goirle wilde dat de parkeergarage bij de Hovel werd doorgetrokken onder het nieuw te bouwen complex. Kostenplaatje: 5 miljoen euro. Dat zag Leystromen niet zitten. Het plan voor een blok met vier verdiepingen ging de ijskast in. Er zou op dat moment te weinig vraag zijn naar appartementen.

Het al jaren braakliggende terrein werd ingezaaid met inheemse planten. Ook in 2011 bleef het plan 'op sterk water' staan, zo zei toenmalig directeur Johan de Koster van Leystromen. In de hoop het plan vlot te trekken deden B en W van Goirle een toezegging aan de woningstichting. Bewoners van het toekomstige complex konden hun auto in de parkeergarage onder de Hovel neerzetten. Leystromen kon de eigen ondergrondse garage wegstrepen.

Riskant

De handreiking leidde tot niets. Leystromen huiverde. De tijd was niet rijp voor nieuwe appartementen. Bovendien vond een deel van de gemeenteraad het te riskant om plaatsen in de gemeentelijke garage weg te geven. Een jaar later stelde het CDA voor om op het braakliggend terrein een tijdelijk park aan te leggen. Zo ontstond een vrijwilligersgroep die 'De Tuin' ging onderhouden.

In 2013 stond Leijstromen voor een ingrijpend besluit, plannen moesten sneuvelen. Het Rijk had ingegrepen bij corporaties in het land. Een pas op de plaats was noodzakelijk. Het voornemen om appartementen te bouwen op de hoek van de Kalverstraat en Tilburgseweg sneefde. Het was uitstel voor onbepaalde tijd.

In de nazomer van dat jaar leek er eindelijk een opening. Goirle overwoog Leystromen 25 parkeerplekken in de garage onder de Hovel te koop aan te bieden. Er hoefde dan geen ondergrondse garage te komen. Verkoop van parkeerplekken vond een deel van de raad geen probleem, maar een meerderheid wilde toch dat de woningstichting een garage onder het maaiveld zou aanleggen. Een nieuwe patstelling.

Volledig scherm De hoek Kalverstraat/Tilburgseweg in Goirle. © Joris Buijs / PVE

Het duurde tot 2016 dat Roland Marx, inmiddels directeur van Leystromen, de raad vertelde dat er een opening was. Mogelijk kon er in de toekomst toch gebouwd worden op de hoek. In 2017 lag er een plan voor 23 appartementen, binnen 2,5 jaar klaar. Deborah Eikelenboom, vrijwilliger van De Tuin en fractievoorzitter van de SP wilde het parkje behouden, er was te weinig groen in Goirle, zo zei ze. Maar het bestuur van de Tuin wist drommels goed dat er een moment zou komen dat de graafmachines aan het werk gingen. Dat was nu eenmaal overeengekomen.

XL-winkel voor slager

Datzelfde jaar trok de gemeenteraad 36.000 euro uit voor een onderzoek naar de bouw van een parkeergarage en leek een nieuw appartementengebouw weer iets dichterbij. Voor de commerciële ruimte daaronder toonde Keurslager Van Hest interesse voor een XL-winkel. Uiteindelijk bleek dat plan financieel niet haalbaar voor de slager. Alles lag weer stil.

Leystromen zat al met projectontwikkelaar Maas Jacobs uit Zundert om tafel en in 2018 jaar kwam het plan weer voorzichtig uit de ijskast. Gemeenteraadslid Corné de Rooij (CDA) stelde voor een hoger gebouw mogelijk te maken. Zeven in plaats van vijf lagen. Daardoor zou een parkeergarage betaalbaar zijn. Liever twee lagen meer, dan weer vijftien jaar een lege hoek, zo was zijn idee. De parkeergarage bleef heilig.

Leystromen en Maas Jacobs presenteerden nu twee nieuwe scenario's, beide zonder garage. Optie 1 telt vijf verdiepingen met 21 dure koopappartementen. Ook zijn er woningen in de plint. Parkeren is op eigen terrein. In optie 2 is een gebouw met zes verdiepingen en en een commerciële invulling in de plint. Hier gaat het om 31 appartementen waarvan 22 dure koop- en negen sociale huurappartementen. Ook hier parkeren op eigen terrein.

Eind juli van dit jaar was er plots ontwikkeling. B en W wilden de mogelijkheid voor een appartementencomplex met vijf of zes etages laten onderzoeken. Het onderzoek zou 40.000 euro kosten. De raad is nu weer aan zet en moet bepalen hoe heilig die garage onder de grond nu nog is.

Volledig scherm De hoek Kalverstraat en Tilburgseweg in 2006, voor de sloop. © Marie-Thérèse Kierkels/PVE