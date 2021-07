Het vergroenen van de Willem II-straat valt ‘geweldig’ in de smaak, de timing minder

Het is doorbijten aan de Willem II-straat voor de meeste winkeliers, na alle corona-rampspoed ligt nu de brede winkelstraat tot eind mei - in fases - open voor een flinke vergroening. En ja, dat doet pijn. Bij slagerij Lejeune zijn ze wel wat gewend, daar zagen ze sinds 1906 de straat al zo vaak van gedaante veranderen. Drie keer in de laatste twintig jaar, denkt de slager zelf.



Toch: het vergroenen vindt hij geweldig. ,,Ik vind dat Tilburg het heel goed doet, zoals hier om de hoek.” Daarmee verwijst hij naar het Stadhuisplein waar nu bomen staan en het groene nieuwe pleintje bij de Primark. ,,Groen in het centrum oogt veel gezelliger, kijk maar naar de Lind in Oisterwijk.”



Qua bereikbaarheid is het even doorbijten. ,,Maar de meeste klanten zijn echt MacGyvers, die survivallen wel een stukje om hier te komen.” De duur van de operatie heeft alles te maken met de omvang: enerzijds is er de vergroeningsslag boven de grond, met bomen en stroken groen die van de Heuvelstraat tot aan de Spoorlaan lopen. Anderzijds moet er veel onder de grond gebeuren.