Het vuil & de stad, aflevering 4: ‘Soms krijg je het idee dat de prullenbakken er voor de show staan’

,,Zit de drank in de man, zit de wijsheid in de fles.” Kijk, veel woorden hebben Joost Geboers en Roland Wolf niet nodig om uit te leggen waarom de stapstraatjes - met name de Korte Heuvel - de smerigste stukjes binnenstad zijn. Iets plastischer: menig stapper laat op de nachtelijke terugweg zo het glas uit de klauwen lazeren.



Het is zeven uur ‘s ochtends en twee Diamant-mannen trekken in rap tempo door het centrum. Wolf met een bladblazer, Geboers in de veegwagen. Onder de borstels verdwijnt gebroken glas, halve pizzadozen, plastic bekers en bladeren.



De twee, ze trekken al 12,5 jaar samen op, werken (veelal) zeven dagen per week vroeg in de ochtend. Zo hebben ze minder last van vrachtwagens en de honderden fietsers die een paar uur later door de stad zwermen.