Het vuil en de stad: ‘Tilburg wordt inderdaad steeds smeriger’

,,Absoluut een ontzettend belangrijk punt", zegt Sander van Vooren over het verhaal van De Wolf. ,,Ik sprak onlangs een 70-jarige die al heel zijn leven in Tilburg woont en die zei dat Tilburg vroeger één van de schoonste steden van Nederland was, nu ligt er overal rotzooi. Ik woon tien jaar in de stad, maar de verloedering en smerigheid zouden een belangrijke reden zijn om te vertrekken. Ondanks dat er zoveel leuks te doen is en er zo aan de weg getimmerd wordt.”



Ook Bram van Bergen is van mening dat de situatie snel verslechtert. ,,Zeker in vergelijking met andere steden", schrijft hij. ,,De laatste weken ben ik veelvuldig in Utrecht, waarbij het mij telkens opvalt dat deze grote stad verbazingwekkend schoner is dan ons veel kleinere Tilburg." Tijdens Festival Kaapstad liep de Tilburger door de stad. ,,Het Spoorpark was vrijwel geheel vrij van zwerfvuil, maar de omgeving was stuitend vervuild. Bij de AH XL en Vormenrijk.”



En zo zijn er veel wijken en buurten aan te wijzen waar het vuil toe lijkt te nemen. Annelies de l'Or pleit voor een grote schoonmaak in Stokhasselt. ,,Alles wordt maar op straat gegooid. Ik vind dit zo erg. Onze eens zo mooie wijk is zo verpauperd. Ik woon hier nu 54 jaar, en kan wel janken."