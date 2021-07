Het was een mooie Tilburgse Kermis, op de omzet na

,,Het was een goede kermis”, zegt Willy Ordelman, eigenaar van de Airborne, de attractie -een van de publiekstrekkers van de kermis- die naast de Kattenrug staat opgesteld. Al is goed natuurlijk relatief. ,,We missen natuurlijk de uren in de avond wanneer normaal gesproken de echte waaghalzen komen. Dat zijn voor een attractie als deze de beste uren, maar ik ben blij dat we open mochten.”