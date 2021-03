Het was lang stil, maar Tilburg telt weer een nieuwe burgerbakker in het stadshart: Wayback Burgers

En ja: bij Wayback zijn ze op de hoogte van de hamburgdichtheid in de binnenstad. Begin 2018 leek er een ‘burger-oorlog’ in de stad uit te breken. Dat jaar streek de Burger King naast de McDonald’s neer, terwijl ook burgerzaak Thrill Grill van chefkok Robert Kranenborg al een zaak aan het Piusplein had geopend.



Twee jaar na de opening ging de Thrill Grill alweer dicht, dat was zomer 2019. Februari vorig jaar ging de Wow Burger aan het Pieter Vreedeplein open, op een plak cheddarkaas gooien afstand van de Five Guys. Die sloot in augustus de deuren.



,,We weten dat er al veel hamburgerzaken zijn, maar dat is sowieso in Nederland. Wayback heeft zich al bewezen in 38 landen en een goed netwerk. We hebben er vertrouwen in dat de Tilburgers ons weten te vinden.”