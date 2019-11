Het was min twintig en toch sprong de vonk over tussen Johan en José, nu zijn ze 60 jaar getrouwd

UDENHOUT - Johan (83) en José (81) van de Sande - van Tilborg vierden zondag hun 60-jarige huwelijksverbintenis met een feestje voor familie en vrienden. Het actieve stel woont al vijftig jaar aan de Sportlaan in Udenhout, in ‘Boerkeshome’.

Johan is er eentje uit een gezin van tien van garage van de Sande uit Berkel. In de ijskoude winter van 1955-1956, met min 20 graden op de thermometer, kwam hij als vrachtrijder op de oude steenfabriek in Udenhout en daar werkte José met haar moeder Leentje van Laarhoven in de kantine.

De vlam sloeg over en op 24 november trouwden ze en gingen op de Hooghoutseweg wonen, achter het station. Ze kregen drie kinderen. Er kwamen acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Sjan, de gehandicapte zus van José, woonde 38 jaar bij hen in huis, in haar eigen appartementje.