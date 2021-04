Het wegbrengen van kinderen naar het Starrebos moet veiliger, dus wijst de wethouder vandaag iedere overtreder terecht

Wandelaars met hoge nood kunnen in Tilburg bijna nergens terecht. En dat blijft zo

13 april TILBURG - Lekker naar buiten zodra het kan. Komend weekeinde, met mooier weer, gaan drommen mensen weer op stap. Maar wat als je tijdens zo’n wandeling ineens moet, en er in velden of wegen geen toilet te bekennen is? ,,Dan zijn de sporen van mensen met hoge nood nadrukkelijk te zien langs de openbare weg, in de bosjes, in de parken.”