Het wietkarretje loopt vast in de modder

Je hebt geen geestverruimende middelen nodig om vast te stellen dat het enthousiasme over de in 2017 aangekondigde wietproef danig getemperd is. Ook in Brabant, waar talloze burgemeesters jarenlang een stevige lobby voerden voor het reguleren of legaliseren van de wietteelt, die vrijwel volledig in handen is geraakt van de georganiseerde misdaad. Nadat het kabinet eind vorige week bekend maakte dat het experiment pas in 2021 van start gaat, bracht alleen de Bredase burgemeester Paul Depla nog wat waarderende woorden te berde: ‘Je ziet duidelijk de wens van de regering om het experiment te doen slagen’.