Het Wijckermeer is een paradijsje om te zwemmen, alleen: het mag niet

Toegankelijkheid, 0 zwembandjes

Het is onbegonnen werk om in het water van het Wijckermeer te plonzen. Nou, bijna dan. De plas tegen snelweg A58 aan, waar Tilburg en Gilze elkaar raken, is privéterrein. Over de gehele omvang staat er een hoog gazen hek omheen, met daarboven drie prikkeldraden. Maar dat is ‘lek’. Zo weet een enkeling toch binnen te glippen. Extra hindernis: venijnige bramenstruiken.