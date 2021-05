Het winkelhart van Tilburg ontwaakt uit corona-winterslaap: ‘We hebben een idioot goede maand’

Of boekhandel Gianotten Mutsaers net zo veel mensen over de vloer krijgt als vóór corona? Eigenaresse Marlous Mutsaers moet lachen. ,,Nou, dat klinkt misschien een beetje raar: maar ik weet helemaal niet meer hoe het hier voor corona was.”



Niet alleen omdat de corona-beperkingen een eeuwigheid leken te duren, de boekhandel was maar net open (begin februari vorig jaar) toen het virus de kop opstak. En het jaar daarvoor brachten ze in een tijdelijke winkel door. Goed vergelijkingsmateriaal is er dus niet echt. ,,Maar ik denk dat we tegen het oude aantal bezoekers aan zitten”, zegt Mutsaers.



Belangrijker nog: ze ziet de toekomst bijzonder zonnig in. ,,Ik heb er echt heel veel vertrouwen in.”