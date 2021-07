Het Witte Kasteel tijdens Open Tuinendag: ‘Een pareltje waar we trots op zijn’

,,Dit is onze beste knecht”, grapt Jos van Leeuwen (71), terwijl hij wijst op de robotmaaier die rondrijdt over een grasveld dat toch al dicht bij het relief van een biljartlaken in de buurt komt. De beste misschien, maar niet de enige hulp, want de tuinen van Het Witte Kasteel worden door tientallen vrijwilligers onderhouden. Die werken op woensdag, donderdag en zaterdagochtend in de tuin.

Daarbij heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Want de tuin bestaat uit meerdere afdelingen. Een moestuin, een rosarium, bloementuin, kruidentuin en een hoogstam fruitboomgaard. In totaal een hectare groot. En de robotmaaier mag dan zijn rondjes rijden, over het algemeen wordt bijna alles met de hand gedaan.

Troffel

,,Tussen de plantjes schoffelen we niet, maar gaan we op de knieën om met een troffel het onkruid weg te halen. Zo maken we alles zuiver”, zegt Van Leeuwen, die verantwoordelijk is voor de moestuin. Daar groeien groenten in alle soorten en maten: tuinbonen, courgettes, peultjes, aardbeien, tomaten, spruiten en boerenkool. Niet alleen het werk zelf is de moeite waard voor de inwoner van Loon op Zand. ,,Onder elkaar is het heel gezellig. En we doen het voor het kasteel.”

Volledig scherm Open Tuinen-dagen aan de Kasteeltuinen van het Witte Kasteel. Jos van Leeuwen en Piet Broos (rechts) © Pix4Profs / Joris Buijs

,,Ik denk dat er geen tuin zo netjes uit ziet als hier”, zegt Van Leeuwen en daar kon hij wel eens gelijk in hebben. De paden zijn bedekt met houtsnippers, perceeltjes zijn aangeharkt en onkruid is niet te ontwaren. De opbrengst van de tuinen wordt meegegeven aan vrijwilligers, verkocht op zondagen als de tuin open is of gebruikt in de horeca van Het Witte Kasteel, zoals ook de thee gezet wordt van Arabische munt uit eigen tuin.

Transformatie

Zeven jaar geleden kwam Het Witte Kasteel na particulier bezit te zijn geweest onder beheer van een stichting te staan. ,,Vanaf dat moment zijn we begonnen met het veroveren van de tuin”, zegt Piet Broos (72), die coordinator is van alle vrijwilligers. ,,De tuin was een grote puinhoop. Met grof materiaal hebben we er bomen uitgehaald en gesnoeid. Ook de heggen waren een wildernis geworden en hebben we meter voor meter hersteld. Het is een pareltje geworden waar we trots op zijn.”

Nu is alles keurig ingedeeld volgens het getekende tuinplan en in volle bloei. Behalve dan nog een pruimenboom in de boomgaard. ,,Dat is al de derde, de eerste twee wilden niet”, zegt Broos. ,,We hebben al anderhalve kuub grond afgegraven en extra compost toegevoegd.”

Kas

,,En hier is het in het voorjaar een zee van bosanemonen en andere stinzenplanten”, zegt Broos aan de rand van de tuinen, op de oude verdedigingswallen van het kasteel dat in deze hoedanigheid stamt uit 1777. De tuinen en het koetshuis zijn iedere zondag geopend, maar ter gelegenheid van de Open Tuinendag waren er zondag ook rondleidingen in de tuinen.

Onder meer langs de nieuwste aanwinst, een kas aan de rand van de fruitboomgaard. ,,Die staat er nog maar een paar maanden. Er zijn nogal wat trouwerijen in de boomgaard, vanuit de kas kunnen we dan hapjes en drankjes uitserveren”, zegt Broos.