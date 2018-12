Het wonder en het worstenbroodje, de succesformule van de nachtmis met kerst

KERSTSPECIALHILVARENBEEK - De kerk verdampt, maar de nachtmis blijft trekken. Wie zelfs met kerst niet meer gaat, die moet wel los van de kerk zijn. Nostalgie mag het worstenbroodje na afloop zijn. Maar samen in het holst van de nacht het wonder van het leven vieren, dat gaat voor meneer pastoor veel dieper.

Kerstmis in naoorlogs Tilburg. De kudde dromt in het holst van de nacht samen voor de zware deuren van de kerk aan de Hoefstraat, die is vernoemd naar Antonius van Padua, patroonheilige van verloren zaken. Ook Keesje Remmers houdt de drie ramen van het huis van de koster nauwlettend in de gaten. Als het licht daarbinnen aan gaat en ze de koster de trap zien afdalen, zal het niet lang meer duren voor de poorten van de kerk openzwaaien.

En dan wordt het ook voor Keesje zaak om met zijn vader, zijn moeder, zijn broers en zijn zussen snel snel een goede plaats te zoeken. Het hele jaar door zijn de kerkbanken gereserveerd. Maar met Kerstmis geldt de bankenpacht niet. Fabrikant en arbeider moeten zich allebei door het gangpad haasten voor hun plekje in de herberg van Onze Lieve Heer. Er zijn drie missen op een rij. De ene priester is al aan de volgende viering begonnen als de andere nog bezig is om heel voorzichtig het Lichaam van Christus op de uitgestoken tongen van knielende parochianen te leggen.

Slaope

‘Slaope!’, riep vader rond middernacht naar boven. Maar dat viel niet mee. De spanning om in het midden van de kerstnacht met z’n allen naar de kerk te mogen, was te groot. En dan mochten we een paar uur later toch naar beneden. Onzen Jan, ons Gusje en ik. In de kerk was het altijd bomvol. Stoelen werden in het gangpad bijgeschoven. Het mooiste was de samenzang. ‘Glo-ho-ho-ho-ria in Excelsis Deo’ galmde het. Ons moeder had van tevoren de worstenbroodjes al op de kachel gelegd. Als we dan weer thuis waren, zei onze vader: ‘Urst gaon we saome nog wè zingen.’. Met z’n bromstem begon hij zelf aan de ‘herdertjes lagen bij na-ha-ha-hachte’, maar veel verder kwam hij niet. Dus zongen wij met z’n drieën maar door.’ Cees van Gisbergen, uit Moergestel (76)

Kerstmis 2018. Keesje is emeritus-pastoor Cees Remmers, 79 jaar alweer. Aan de tafel bij hem thuis in Hilvarenbeek stelt hij het zonder dralen, maar niet zonder weemoed vast: ,,De kerk verdampt. Kerstmis is misschien wel ons laatste bastion. Wie zelfs dan niet meer naar de mis gaat, die lijkt helemaal los van de kerk te zijn.’’

Maar er zullen er ook dit jaar weer heel wat naar de kerstvieringen gaan. De Heilige Mis in de abdij van Koningshoeven is zo populair dat de trappisten met entreekaartjes van 3 euro zijn gaan werken. De 350 kaarten, meer mag niet van de brandweer, waren in een mum van tijd uitverkocht.

‘Het sneeuwde toen met kerst nog’

De nachtmis met kerst blijft nostalgische gevoelens oproepen bij al wie in een katholiek nest is geboren. We plaatsten een oproepje op Facebook: wie heeft nog warme herinneringen aan de nachtmis? Succes verzekerd. ‘Toen was geluk kennelijk nog heel gewoon.’ ‘Het sneeuwde toen met kerst nog.’ ‘En dan thuis worstenbrood.’

In Oisterwijk herinnert Ursula Cruijssen zich dat de kachel thuis zo hoog werd opgepookt dat ze bij terugkomst uit de kerk hun hondjes met chocoladen ruggen aantroffen: de kransjes in de kerstboom waren gesmolten. Bij Cees Remmers thuis bestond de traktatie uit worstenbroodjes én griesmeelpudding met in een cirkel van slagroom de kersen uit de weckfles.

Maria

Kerstmis 1989 was bijzonder voor mij. Onze liefde, tussen mijn man Hans en mij is daar begonnen. Tijdens de nachtmis in de St. Jan van Den Bosch zocht zijn hand de mijne. We stonden vlakbij het Mariabeeld en besloten een wens te doen. We hebben elkaar nooit gezegd hoe die wens eruit zag, maar onze liefde bloeit nu nog steeds. Het mooie is dat ik van huis uit protestant ben en als puber wel eens meeging naar de Kerstmis met de familie van een vriendin. De worstenbroodjes en een wijntje waren er altijd bij. Ik voelde me er thuis. In gesprek met de moeder van die vriendin, goed katholiek, zei altijd de verering van de heilige maagd maar niks te vinden. Nu ik zelf moeder ben, kijk ik anders tegen Maria aan. De wijsheid, die heb ik allang niet meer in pacht.’ Simone Vos, uit Heusden (56)

Remmers kan het geheim van het kerstverhaal doorgronden. ,,Het gaat van boven naar beneden. God komt tot ons in de gedaante van een baby’tje. En de kerk zit vol met mensen die ook zo’n kindje hebben gekregen. Pasen is niet zo makkelijk te bevatten. Iemand gaat hier beneden dood en keert dan daarboven weer terug bij zijn vader. Hé, hoe kan dat nou?’’

Zo bezien is de dood in onze geseculariseerde samenleving terrein aan het winnen. We leggen ons erbij neer. Over en uit.

Het crematorium dan maar

In de geboortestad van Remmers, in zijn jeugd de meest roomse van het hele land, begint de kerkelijke uitvaart iets bijzonders te worden. Hij schetst een eigentijds dialoogje in familiekring: ,,’Moeder is dood. Waar moeten we haar begraven?’ ‘In de Theresiakerk, want daar ging ze vroeger elke zondag naartoe.’ ‘Maar daar hebben ze appartementen van gemaakt.’ ‘Dan maar in de Hasseltse kerk, want daar is ze nog getrouwd.’ ‘Dat schijnt nou een wijkcentrum te zijn.’ ‘Okay. Het crematorium dan maar?’’’

Terwijl de kerk wegdrijft, verbrokkelt het referentiekader aan roomse rituelen. Wie bidt nog tot Antonius, beste vrind, om te zorgen dat die het zoek geraakte mobieltje terugvindt? Remmers hoorde vorig jaar een ‘eigentijds kindje’ na het vertrek van Sinterklaas dit aan haar moeder vragen: ‘Wanneer is Jezus weer in het land, mama?’

Sound of Music

Het zal ergens begin jaren ’70 zijn geweest. Ma zong in het Franciscus-koor in Biezenmortel. De nachtmis met kerst was het muzikale hoogtepunt, met liederen als Transeamus en Oh du Fröhliche. Mijn twee zussen, broer en ik zaten in onze nieuwe kleren voor de tv, middenin de Sound of Music. De Oostenrijkse familie Von Trapp was bezig aan de Nazi’s te ontkomen. Pa had al een paar geroepen dat we nu toch echt weg moesten. Toen de familie zich schuilhield in een abdij nabij de Zwitserse grens, moest de spannendste scène nog komen. Net toen de jonge Rolf de familie van zijn vriendinnetje Liesl ontdekte en aanlegde om kapitein Von Trapp neer te schieten, knipte vader de tv uit. We zaten niet bepaald vredig in de kerk die nacht. Zelfs de worstenbroodjes na afloop konden het humeur van mijn zussen niet meer redden. Stille Nacht, heilige nacht.... Rob Mallens, uit Udenhout (52)

Remmers weet het: de nachtmis is voor velen niet veel meer dan romantiek. Maar hij spreekt geen schande van ‘sfeerpikkers’ rondom het mysterie van het geloof. ,,Ik heb daar ooit in de nachtmis over gepreekt. Het ging over de droom van een kind. In de kerststal was het gipsen beeldje van een herder kapot gegaan. Vader ging naar de winkel en kwam voor de zekerheid met twéé herders terug. Ze waren wel van plastic. Maar toen brak in de kerststal ruzie uit. ‘Wat komen die plastic herders hier doen?’ Toen zei ik tegen de mensen: ‘Wat is dat nou voor onzin? Ik zeg toch ook niet tegen jullie: ‘Willen alle plastic gelovigen nu plaatsmaken voor de gipsen katholieken?’’’

Volledig scherm Kerkgangers in de kerk te Langenboom. © BHIC

Cees Remmers is een priester van het Tweede Vaticaans Concilie. De kerk was altijd een piramide geweest, hiërarchisch opgebouwd. Maar zijn generatie ging van de kerk een rozenkrans maken, met priesters als kralen tússen hun parochianen in.

Ondertussen werd het leger en leger in de kerk. Natuurlijk werd dat pastoor Remmers wel eens droef te moede. ,,Je staat liever voor een volle kerk te preken. Maar de kerk heeft in de loop der eeuwen heel wat pieken en dalen gekend. Vergeet ook niet: Jezus heeft geen kerk gebouwd. Hij verkondigde het rijk Gods. Zijn evangelie gaat gewoon door. Ik zie het als ik in het verzorgingshuis mijn zus van 91 opzoek. Het zijn geen zusters meer die daar werken. Maar ook vandaag de dag wordt met hart en ziel in de zorg gewerkt. We zijn echt niet op een doodlopende weg beland.’’

Geloof het zelf

Hij buigt voorover: ,,Stel: wij zijn twee rupsen. Gij en ik. Nou zeg ik tegen jou: ‘Zeg, weet jij dat wij straks in deze cocon als rups doodgaan? Maar dat is helemaal niet erg hoor. Want we vliegen als prachtige vlinders weg.’ Wat zeg jij dan tegen mij?’’

Ik zeg wat de pastoor horen wil: ,,Geloof het zelf.’’

Dan wijst hij naar buiten: ,,Stel: wij zijn twee wortels van die prachtige eik daar in de tuin. Ik zeg diep onder de grond tegen jou: ‘Wist jij wel dat hierboven onze takken in het groen van de bladeren en het blauw van de lucht staan?’ Wat zeg jij dan tegen mij?’’

Ik zeg wat de pastoor doet glimlachen: ,,En gij geleuft dè.’’

Geloven is iets heel anders dan zeker weten, wil Remmers maar zeggen. Geloven is hopen, tegen beter weten in. Je krijgt er kracht voor terug, belooft de pastoor van een kerk in zwaar weer, heel lang geleden gebouwd rondom een voederbak bij gebrek aan een maxi-cosi. Leve het leven.

,,Ik heb ooit een geboortekaartje gekregen’’, zegt Cees Remmers. ,,Er stond op: ‘God heeft ons een zorgenkindje toevertrouwd. Hij denkt dat wij dat kunnen.’ Zó mooi!’’