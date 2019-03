Het wordt bal in de Spoorzone, vier bouwprojecten tegelijkertijd: van ‘fietsenhotel’ tot woontoren

Of de ondernemers zich zorgen maken over de bereikbaarheid? ,,Het is vooral spannend”, zegt Lukas Willem Fikken van koffiewagon Stoom013. ,,In de eerste instantie schrokken we erg, ondanks dat we weten dat er nog veel wordt gebouwd in het gebied. In goed overleg met de gemeente zijn er zaken aangepast, zo werd het bouwhek lager. En we geven er zelf een positieve draai aan: samen met RAW, Het Ontdekstation en De NWE Werkplaats gaan we het voetpad (naast het hekwerk) verfraaien, met verlichting bijvoorbeeld.”



De Fontys Hogeschool voor Journalistiek wilde al in het schooljaar 2020/2021 in Mindlabs zitten, maar het gebouw wordt pas in 2021 opgeleverd. ,,We hebben met de vertraging ingestemd”, zegt directeur Marjo Spee. ,,De keuze tussen het project laten slagen of niet laten slagen is voor ons heel simpel. We willen het laten slagen.”