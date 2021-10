Het Zingende Nijlpaard slankt fors af: ‘Ons tijdperk is voorbij’

De Tilburgse speelgoedwinkel Het Zingende Nijlpaard groeide in het 37 jaar bestaan uit tot een zaak van zo’n 130 vierkante meter. Eerder schudde het nijlpaard al meer dan dertig vierkante meter af, volgend jaar blijven er ‘slechts’ nog twintig over. De opheffingsverkoop die het einde van de huidige winkel inluidt en tot de kerst duurt, is begonnen.



,,We houden met de huidige vorm op, alle merken gaan eruit”, vertelt Meijboom die in december met pensioen gaat. ,,Het is een weloverwogen keuze, niet helemaal aan corona gerelateerd hoor. Als de economische crisis in 2008 niet zo heftig geweest was, waren we misschien nog wel langer doorgegaan.”



De crisis in 2008? ,,Ja, daarna is het pijlsnel naar beneden gegaan en door covid is het laatste restant van mijn vaste klanten ook op internet gaan kopen. We hebben het definitief van de internetwinkels verloren. Het tijdperk van ons soort kleine winkels is voorbij.”