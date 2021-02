Het zwarte randje van Valentijnsdag in nieuwe podcast ‘Feniks in de lucht’

TILBURG - Verwacht jij een bos rode rozen of een doos bonbons van je geliefde met Valentijnsdag? Dan spreek je van geluk volgens Hanneke Verheul en Hannah van den Bosch. De dag van de liefde heeft volgens de twee meiden ook een zwart randje. Die bespreken ze in hun nieuwe podcast ‘Feniks in de lucht’.

In de Valentijnsdagspecial bespreken de twee meiden verschillende onderwerpen zoals eenzaamheid en liefdesverdriet, omdat de dag niet alleen maar draait om liefde en zoetigheid. Ze noemen dit het zwarte randje van de dag van de liefde. ,,Valentijnsdag wordt altijd geschetst met blijdschap, cadeaus en liefde tussen man en vrouw. Tegenwoordig is dit anders, wij vinden dat het een dag moet worden van liefde in het algemeen”, legt Verheul uit.

Quote Als je dan om de haverklap wordt herinnerd aan het feit dat je alleen bent, ga je je niet beter voelen Hanneke Verheul

Eenzaamheid is een belangrijk onderdeel in de podcast. Volgens Verheul zijn er heel veel mensen op aarde niet bevoorrecht met liefde, in de breedste zin van het woord. ,,Als je dan om de haverklap wordt herinnerd aan het feit dat je alleen bent, ga je je niet beter voelen. We willen laten weten dat het niet erg is om je alleen te voelen, al helemaal niet in deze coronatijd.”

Een ander belangrijk punt in de podcast is de druk van de maatschappij. ,,Omdat we deze dag in het leven hebben geroepen voelen we ons bijna verplicht om een wederhelft te hebben. Dat hoeft ook helemaal niet, je kan ook de liefde vieren met familie of vrienden. Het gezegde ‘houd eerst van jezelf voordat je van een ander kan houden’ is dan ook een hele goede”. Het duo wil hiermee duidelijk maken dat het goed is je leven te accepteren zoals het nu is en niks te forceren.

Wie de podcast wil beluisteren, kan die vanaf 14 februari vinden op het eigen Spotify kanaal van Hannah en Hanneke: ‘Feniks in de lucht’.