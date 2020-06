Hete hoofden op luxe ouderenresort Leyhoeve in Tilburg: koeling werkt nog altijd niet

De KOOPman open in pand Hudson's Bay, niet slechts voor een jaar: ‘We willen in Tilburg blijven’

12:58 Do 25 jun: Met de opluchting dat het pand van Hudson's Bay in Tilburg weer was gevuld, kwam de teleurstelling: De KOOPman - sinds vandaag open - zou slechts een jaar in het pand zitten. ,,Maar we willen blijven”, zegt commercieel directeur Peter Danse.