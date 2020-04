Heuvelse kerk Tilburg eert onze zorghelden: ‘Hulde!’

TILBURG - Een kloppend hart is elke avond te zien op de gevel van de Sint Jozefkerk in Tilburg. De projectie is een gebaar van steun voor alle mensen die in de zorg werkzaam zijn. Het is een initiatief van parochianen van de kerk aan de Heuvel.

,,Het is bizar wat mensen in de zorg in de afgelopen zes weken gedaan hebben”, zegt wethouder Rolph Dols, die onder meer gezondheid in zijn portefeuille heeft. Het is net na negen uur op Paaszaterdag. De schemering is ingevallen. Dols heeft net de projectie in werking gesteld. Links en rechts naast het kloppende hart is te lezen ‘Hulde aan onze zorghelden’.

Parochianen van de Sint Jozefkerk waren anderhalve week geleden op het idee gekomen door de projectie van een hart op het Provinciehuis in Den Bosch. Ze vonden het gepast om zoiets ook in Tilburg te doen, omdat hier de eerste Nederlandse coronabesmetting geconstateerd was. In samenwerking met audiovisueel bedrijf First Impression konden ze de projectie in korte tijd realiseren.

‘Bijzonder hoe mensen elkaar weten te vinden’

,,Het is goed dat ze op deze wijze gesteund worden”, aldus Dols. ,,Het is bijna niet te bevatten hoe het leven sinds eind februari veranderd is. Het is moeilijk maar ik zie ook veel goede dingen. Bijzonder is vooral hoe mensen elkaar weten te vinden. Ik ben onder de indruk van de initiatieven die ontplooid zijn.”