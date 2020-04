Heuvelstraat wordt veiliger ingericht, als corona-winkelstraat: ‘Het wordt te druk’

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar verschillende partijen staken recent de koppen bij elkaar om daar vorm aan te geven. Het Ondernemersfonds, de gemeente, het Binnenstad Management Tilburg en vastgoedeigenaren waren al een tijdje bezig met die plannen, maar dat is deze week in een stroomversnelling gekomen.



Van Aarle: ,,We merken dat de bezoekers er om vragen, ze willen handvaten zodat ze veilig kunnen winkelen.”



Uitgangspunt van het plan is ‘dat het vriendelijk moet zijn’, niet zoals in Spijkenisse waar in de winkelstraat hekken werden neergezet. De maatregelen - de bedenkers noemen het liever hulpmiddelen - worden zo snel mogelijk uitgerold. Alle winkeliers kregen al een poster om aan te geven wat de openingstijden zijn, de paaltjes komen waarschijnlijk dit weekend, de permanent belijning volgende week.



Ook zijn er extra prullenbakken geplaatst omdat er meer afval op straat ligt. Daarnaast is er een campagne opgetuigd om het ‘anderhalve meter shoppen’ onder de aandacht te brengen. Over de gastheren en -vrouwen die bezoekers ontvangen en de webcam wordt nog nagedacht.