‘Hier adem ik vrij’ verplaatst naar oktober 2021. Muziektheater over koning Willem II

VIDEOTILBURG - De Tilburgse muziektheatervoorstelling ‘Hier adem ik vrij’ over het leven van koning Willem II, is verplaatst naar 1, 2 en 3 oktober 2021. De grote productie zou eigenlijk deze donderdag, 14 mei, in première gaan, maar door de uitbraak van het coronavirus is dat niet mogelijk. Theaters Tilburg is dicht en repeteren met een grote groep mag nog niet.

Volgens muzikaal leider Ron Antens is gekozen voor zekerheid. Hij hoopt dat in 2021 de theaters weer als vanouds open zijn.Op dit moment is het nog niet duidelijk of na 1 september Theaters Tilburg weer open kan. Als de muziektheatervoorstelling zou zijn verzet na dit najaar bestaat het risico dat verplaatsen opnieuw noodzakelijk zou zijn. Bovendien heeft Theaters Tilburg al meer afgelaste voorstellingen in het najaar gepland.

Anna Paulowna

De zomervakantie in 2021 valt laat in het zuiden. Vandaar dat de uitvoeringen van ‘Hier adem ik vrij’ bij Theaters Tilburg een van de eerste grote voorstellingen in het seizoen 2021/2022 zullen zijn. De repetities beginnen in februari.

In de musical wordt koning Willem II bezien door de ogen van zijn vrouw Anna Paulowna, de dochter van tsaar Paul I van Rusland.

Anna Paulowna is nog maar net 21 jaar, wanneer ze uit haar luxueuze Winterpaleis in Sint Petersburg vertrekt. Haar man, die ze nog maar net kent, neemt haar mee naar een onbekend, klein land. Ze spreekt de taal niet, begrijpt niets van de gebruiken en de cultuur. Wat voor Anna Paulowna begint als een spannend avontuur, verandert in een aaneenschakeling van teleurstellingen. Anna voelt zich opgesloten. Haar schoonfamilie is koud en afstandelijk. Haar schoonvader, koning Willem I, is een tiran, die een hekel heeft aan zijn eigen zoon. Anna’s echtgenoot, de toekomstige koning Willem II, leeft in een wereld vol geheimen.

Het script voor ‘Hier adem ik vrij’ is geschreven door Michelle van Daalhof. De muziek van Ron Antens zal steviger zijn dan bij ‘Moordhoek’. en zit meer in de hoek van de rockmusicals.

