High Lane wordt de naam van woontoren tegenover Spoorpark

Tilburg opent zaterdag inlever­punt voor vuurwerk, daarna extra controles

17 december TILBURG - In Tilburg opent zaterdag 19 december een vuurwerk inleverpunt voor alle negen gemeenten in de regio Hart van Brabant. In de ochtend in Berkel-Enschot, in de middag in de Reeshof. Zo willen politie en gemeenten inwoners de mogelijkheid geven om op legale wijze van hun vuurwerk af te komen.