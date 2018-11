‘Hij zei: dit gaat je geld kosten. Een misselijke actie gewoon’

TILBURG/BREDA - Als ze de 34-jarige Peter V. niet hadden gestopt afgelopen zomer in Tilburg, dan was het slachtoffer er misschien wel niet meer geweest. ,,Dat kun je nooit weten”, vindt de verdachte zelf hoewel hij toegeeft dat hij wel ‘heel boos’ was. En nog is eigenlijk. ,,Hij wilt mij gewoon in de cel hebben. Dat was zijn plannetje.”