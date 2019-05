Hilvarenbeek aan de slag met zonneweides ondanks bezwaren ZLTO

'Ik hield sekswerk verborgen uit angst voor de instanties'

11:28 TILBURG - Het taboe doorbreken om misstanden aan het licht te brengen. Zo hoopt Tilburg de positie van sekswerkers in de stad te versterken en misstanden en geweld in de branche tegen te gaan. Er is nog veel onwetendheid, stellen ex-sekswerkers Evi en Linda.