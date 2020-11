Hilvarenbeek auf Deutsch, en andere economische plannen

HILVARENBEEK - Een website in het Duits om Hilvarenbeek te promoten als plek om vakantie te vieren. Pop-up-stores in lege winkelpanden en een ondersteuningsteam voor zowel stoppende boeren als agrarische bedrijven die wel een toekomst willen in de gemeente Hilvarenbeek. Het zijn enkele punten uit het Economisch Actieplan (EAP) dat is gepresenteerd door de gemeente en belangenvereniging Ondernemend Hilvarenbeek.

Dat EAP is het resultaat van de samenwerking tussen Ondernemend Hilvarenbeek en de gemeente. In het plan worden de vier economische pijlers benoemd: horeca samen met recreatie & toerisme, detailhandel, bedrijventerreinen en agrariërs. Per sector is op een rijtje gezet hoe die versterkt kan worden.

Neem de horeca, recreatie en het toerisme. Hilvarenbeek moet nog meer op de kaart worden gezet voor dagjesmensen en toeristen. Zo wordt er een brainstormavond georganiseerd om daarvoor plannen te bedenken. In elk geval wordt de site bezoekhilvarenbeek.nl naar het Duits vertaald. Een belangrijke troef om Duitse, maar ook Belgische toeristen naar Hilvarenbeek te krijgen, is uiteraard de Beekse Bergen. ,,Nu is daar het moment voor", vinden ze bij de gemeente.

Behalve naar Beekse Bergen, ook een uitstapje naar Hilvarenbeek

Dat laatste slaat op het feit dat VisitBrabant (de toeristische site van de provincie Brabant) en de Beekse Bergen zich richten op het aantrekken van buitenlandse toeristen. Door imagoverbetering en het vergroten van de naamsbekendheid wil de gemeente ervoor zorgen dat deze mensen ook hun weg naar Hilvarenbeek en omgeving weten te vinden.

Een manier om Hilvarenbeek aantrekkelijk te maken is het ‘versterken van het winkelgebied', zoals het in jargon heet. Concreet wordt bekeken of dat lukt in de vorm van pop-up-stores, onder meer. De leegstand van winkelpanden is met vijf procent overigens in vergelijking aan de lage kant, gemiddeld is dat in Brabant rond de zeven tot acht.

Verder is er in het actieplan aandacht voor het ontwikkelen van nieuw bedrijventerrein waarvoor al plannen zijn. En voor de agrarische sector wordt onder meer een ondersteuningsteam samengesteld dat helpt bij dan wel transformeren van een agrarisch bedrijf dan wel het versterken daarvan. Verder komt er een onderzoek of er een fonds opgericht kan worden. Vanuit dat fonds worden dan activiteiten en plannen bekostigd voor bijvoorbeeld promotie, marketing, groen en dergelijke. Dat zou bovenop al bestaande activiteiten moeten komen.