Hilvarenbeek baalt van wegversmalling en sleept buurgemeente Reusel-De Mierden voor de rechter

HILVARENBEEK/REUSEL-DE MIERDEN - De gemeente Hilvarenbeek sleept buurgemeente Reusel -De Mierden voor de rechter vanwege het versmallen van de Prins Hendriklaan. Die weg is niet eens in eigendom of in beheer van een van de twee gemeenten, maar is nu wel inzet van een geschil.

Een gemeente die een gemeente voor de rechtbank daagt. Het gebeurt weleens, maar eigenlijk is het goed gebruik om het zover niet te laten komen. Hilvarenbeek gaat dan ook zeker proberen om eruit te komen, zo belooft verantwoordelijk wethouder Ted van de Loo. Als het niet lukt om de Prins Hendriklaan weer in oude staat te krijgen, dan ziet het college van B en W geen andere optie dan de rechter te laten beslissen in de discussie met Reusel-De Mierden.

Het is eigenaar ASR van Landgoed De Utrecht die in oktober 2020 de Prins Hendriklaan met paaltjes versmalt zodat er geen vrachtwagen en tractoren meer gebruik kunnen maken van de weg. Een bordje dat er geen zwaar verkeer via deze weg van Esbeek richting de Belgische grens mag rijden, staat er misschien al wel veertig jaar. Daar werd nooit op gehandhaafd. Dus nam ASR andere maatregelen.

Quote Er zijn best veel agrarische bedrijven die aan twee kanten van de grens moeten zijn. Die willen we niet helemaal over Goirle laten rijden Ted van de Loo, Wethouder

,,Er zijn best veel agrarische bedrijven die aan twee kanten van de grens moeten zijn. Die willen we niet helemaal over Goirle laten rijden, maar twee van de drie korte routes, zijn nu dicht", legt Van de Loo uit. ,,We hopen dat we er toch uitkomen met ASR en de gemeente Reusel-De Mierden.”

Een van de andere korte routes tussen Hilvarenbeek en de Belgische grens is via de Oude Trambaan. Die weg is van Brabants Landschap. Enkele weken geleden waarschuwde de Gasunie dat de gasleidingen die daar onder liggen in gevaar waren omdat zware vrachtverkeer diepen sporen in het zandpad had gereden. Brabants Landschap ziet het liefst dat die Oude Trambaan wordt afgesloten.

Ook Roovertsedijk is niet geschikt

Blijft over de Roovertsedijk. Ook al geen weg die geschikt is voor veel en zwaar verkeer. Van de Loo: ,,Die onderhouden we wel door die regelmatig te schaven, maar beter zou zijn als de Prins Hendriklaan gewoon weer bereikbaar wordt.”

Nu het officiële bezwaar tegen het Verkeersbesluit is afgewezen door Reusel-De Mierden heeft Hilvarenbeek beroep ingesteld. In eerste instantie was bezwaar aantekenen niet mogelijk omdat Reusel-De Mierden geen officieel Verkeersbesluit had genomen, en dat moet wel als er iets in een weg wordt aangepast.