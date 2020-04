Hilvarenbeek blaast letterlijk hoog van de toren met Koningsdag

HILVARENBEEK - Hilvarenbeek blaast met Koningsdag letterlijk van de toren. De kerktoren, om precies te zijn, waar DJ Xaverius Funk een online streamfestival houdt. Liefhebbers kunnen die thuis online volgen, al dan niet in oranje kostuum. Via sociale media worden huiskamers en tuinen omgetoverd tot festivalterrein, beloven de artiesten.

Diessenaar Xaverius Funk (Björn van den Biggelaar) had geen zin in een sombere editie van de nationale feestdag: ,,Iedereen moet lekker thuisblijven natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat we niet samen kunnen feesten.” Op maandag 27 april beklimt hij en enkele bevriende dj's zoals Billy The Kid, Darkraver, Paul Martin en PRDX de toren van de St. Petrus’- Bandenkerk.

Muziek maken vanuit een bijzondere plek

Boven in de top bouwen ze een setje, en hangen ze camera’s, zodat iedereen kan meegenieten. ,,Het is echt uniek om muziek te draaien vanuit zo’n bijzondere plek, met uitzicht over onze prachtige regio. We gaan hoog van de toren blazen", schrijft Van den Biggelaar in het persbericht.

Van den Biggelaar zelf is ook al sinds zijn tienerjaren actief in de muziekwereld. Hij studeerde aan de Rockacademie in Tilburg, en begon zijn muzikale carrière als Björn B. Later scoorde hij de hit Booyah onder de naam We Are Loud. Hij trad inmiddels op over de hele wereld. Van Ibiza tot Bali, van Diessen tot Australië. En nu dus met zijn vrienden vanuit de Beekse Toren.

Heel-varenbeek springt voor de zorg

De Diessenaar wil van de gelegenheid gebruikmaken om alle zorghelden uit de regio te bedanken voor hun enorme inspanningen in deze coronacrisis met de oproep: Heel-varenbeek springt voor de zorg! Op klokslag 18:00 moet heel Hilvarenbeek beven. ,,We starten een plaat, en vragen de hele gemeente om thuis te gaan springen. En als mensen dat filmen en naar info@xaveriusfunk.com sturen maken we een compilatie video voor alle zorgmedewerkers.”

Burgemeester Evert Weys beklimt ook om 18.00 uur de toren. Door de enorme hoogte is er rondom de kerk niets te horen of te zien zijn, en dat is ook precies de bedoeling. Van den Biggelaar: ,,Mensen moeten echt lekker thuisblijven.”