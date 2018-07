Hilvarenbeek en Goirle laten bewoners 27.000 euro ophoesten voor verharding Boterpad

Tilburger (17) aangehou­den voor mensenhan­del en illegale prostitu­tie, 14-jarig meisje uitgebuit

18:31 TILBURG / HELMOND - De politie heeft in een onderzoek naar illegale prostitutie en mensenhandel een 17-jarige Tilburger en een 22-jarige man uit Helmond aangehouden. De politie kwam de zaak in februari op het spoor na een prostitutiecontrole in een woning in Tilburg.