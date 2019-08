Hilvarenbeek: ‘Gedogen varkensstal in Esbeek duurde te lang’

De gemeente was in deze vier jaar steeds op de hoogte van het gebruik van de stal. In 2015 werden daarover namelijk afspraken gemaakt met eigenaar Ad van Dommelen. De varkenshouder was toen al bezig met plannen voor woningbouw op een aantal locaties aan de Groenstraat in Esbeek. Onderdeel van deze plannen was de sanering van vijf intensieve veehouderijen.



Volgens de afspraak met de gemeente mocht Van Dommelen zijn stal aan de Lage Mierdseweg blijven gebruiken zolang het nieuwe bestemmingsplan voor de Groenstraat nog in ontwikkeling was. In september neemt de gemeenteraad eindelijk een besluit over de herontwikkeling van de Groenstraat. Dat betekent dat de stal aan de Lage Mierdseweg vier jaar lang is gedoogd. Te lang, zo moet Van de Loo toegeven.