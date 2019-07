Hilvarenbeek gedoogde Esbeekse varkensstal zonder vergunning

Veel licht, drijvend terras: partyboot De Albatros vaart eind dit jaar een nieuwe koers

30 juli Di 30 juni: Partyboot De Albatros bestaat niet meer. Het bruin café op het water in de Tilburgse Piushaven is verdwenen, de boot tot op het geraamte gestript. Eind dit jaar breekt er een nieuw leven aan in dienst van de naastgelegen Stadsbrouwerij 013. ,,Een wonder dat ‘ie nog dreef.”