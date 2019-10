Hilvarenbeek haalt ‘dijk van een bestuurder’ in huis

,,Een dijk van een bestuurder”, zo typeert het Rotterdamse VVD-raadslid Jan-Willem Verheij zijn voormalige fractiegenoot. Van 2010 tot 2017 zat Verheij (met een korte onderbreking) samen met Maarten van de Donk in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij leerde zijn fractiegenoot kennen als iemand die altijd wist waar hij over sprak. ,,Hij had zijn zaakjes altijd op orde”, aldus Verheij, die Van de Donk ook prijst om zijn scherp analytisch vermogen. ,,En bovendien is het ook gewoon een fijne kerel.”



Verheij wist niet dat Van de Donk de ambitie had om burgemeester te worden, maar nu hij is voorgedragen denkt de Rotterdammer dat zijn voormalig fractiegenoot een uitstekende keuze is van Hilvarenbeek. ,,Ik zie het hem al helemaal doen.” Als raadslid en fractievoorzitter in Rotterdam hield Van de Donk zich vooral bezig met het sociale domein. ,,Maar ook de veiligheidsdossiers had hij altijd vlijmscherp in beeld.”