Hilvarenbeek heeft geen geld maar moet de hockeyclub steunen: ‘We kunnen niet alles platleggen’

Zinkgat ligt al een maand open in Oisterwijk: ‘specialis­tisch werk’ nodig voor lek in riool

OISTERWIJK - Al ruim een maand ligt in Oiserwijk de kruising van de Gemullehoekenweg en de Scheepersdijk eruit. Er staan hekken om een zogenaamd zinkgat. Het wachten is volgens de gemeente op een bedrijf dat de oorzaak, een lekkage in het riool, kan verhelpen.

16 februari