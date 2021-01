Hilvarenbeek hoopt eruit te komen met varkensboer en buurman aan de Julianaweg in Haghorst

Varkenshouder Jan Heuvelmans heeft al sinds 2013 een vergunning op zak voor een nieuwe stal met 3.634 varkens. ,,Mijn buurman wist het, en toen vroeg hij een vergunning aan voor uitbreiding van zijn huis”, zei Heuvelmans over zijn buurman J. Rombouts die zelf voormalig varkenshouder is. Daardoor kan Heuvelmans minder uitbreiden.

Rombouts kreeg zijn vergunning. Zijn huis is verbouwd in de richting van Heuvelmans. Het was geen verbouwing alleen maar om de luxe, verklaarde Rombouts in Den Haag. ,,Wij worden ook een dagje ouder. Het is een oud gebouw waar wij wonen. We willen het gelijkvloers hebben.”