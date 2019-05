Hilvarenbeek houdt vast aan tweerichtingsverkeer in Hilverstraat

Goirle is met D’n Ballefrut­ter een selfieplek rijker

26 mei GOIRLE - “Bij tweehonderd uur ben ik gestopt met tellen”, zegt Jeanne van Midde over de tijd die ze stak in het maken van D’n Ballefrutter. Zondagmiddag werd het beeld onthuld voor Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle.