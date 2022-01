‘Hilvarenbeek is geen Amsterdam: geef ons ruimte voor maatwerk’

HILVARENBEEK - De Gelderstraat in Hilvarenbeek is niet de Kalverstraat in Amsterdam. En bovendien is 94 procent van de inwoners in Hilvarenbeek gevaccineerd tegen corona. Daarom pleit burgemeester Evert Weys voor maatwerk als het gaat om de lockdown. ,,Wij zijn best in staat om daar goede afspraken over te maken.”

De rek is eruit, merkt Weys in ‘zijn’ Hilvarenbeek. Daarom roept ook hij op, zoals inmiddels behoorlijk veel burgemeesters in Brabant, om de maatregelen te versoepelen. Of misschien is het beter om te zeggen: juist de burgemeester van Hilvarenbeek vraagt om maatwerk. ,,In deze grensregio ziet men soms de omzetten met lede ogen naar België gaan en dat voelt niet goed. Daar waar, zeker in het begin, inwoners steeds solidair zijn geweest met onze middenstand en aankopen bestelden of uitstelden totdat winkels weer open waren, is het maar de vraag of dit zo blijft naarmate het allemaal langer duurt.”

Weys hoort in gesprekken met ondernemers dat faillissementen op de loer liggen. ,,Of het nou gaat om de twee horecaondernemers die hun baan opzegden om een half jaar voor de crisis samen een restaurant over te nemen, om de thuiskapster die al meerdere lockdowns compleet zonder inkomsten zit. Maar ook een schoenenverkoper die ziet dat op de markt even verderop wel gewoon zonder afspraak schoenen worden verkocht. En de uitbater van een tennishal waar niet gesport mag worden. De nood is overal hoog.”

Volledig scherm In cultureel centrum Elckerlyc stonden mensen in december in de rij om een boosterprik te halen. © Pix4Profs/Ron Magielse In Hilvarenbeek kunnen de maatregelen op een verantwoorde manier worden versoepeld, zo vindt de burgemeester. ,,Hier is 94 procent van de mensen gevaccineerd. Daarmee staan we in de top 10 van Nederland. Hier staan mensen in de rij om te worden geboosterd. Ik denk dat we best afspraken met elkaar kunnen maken om ondernemers weer verantwoord te kunnen laten ondernemen.”

Overigens blijft het een worsteling, zo geeft ook Weys aan. Want hij wil niet op de stoel gaan zitten van de medisch specialisten die de regering adviseren. Toch mag er best ruimte zijn voor meer maatwerk, is zijn oproep. Weys: ,,Het Coronabeleid vraagt om breed draagvlak in alle geledingen van de samenleving. Onze ondernemers steunen graag datgene wat nodig is om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen, maar er is op dit moment ook echt meer behoefte aan perspectief en steun om te voorkomen dat bedrijven letterlijk kopje onder gaan.”

Behalve een oproep voor meer maatwerk binnen gemeenten, hoopt Weys ook dat er ‘een ruimhartige compensatie van de verliezen’ wordt geregeld. In Europees verband moet er uniform beleid worden geformuleerd want nu worden grensregio's extra hard getroffen.

